Валентина Летяк, редактор ленты
В Донецке раздаются взрывы — что известно
Жители временно оккупированного Донецка сообщают о взрывах 21 октября и выкладывают последствия “прилетов”.
По данным местных пабликов, якобы под обстрел попала оптовая база и район Мотеля.
На некоторых видео виднеется столб дыма, на других — кадры с горящим авто.
Сейчас смотрят
Перед этим в России якобы зафиксировали воздушную цель над Ростовской областью.
Местные власти сообщили, что она была уничтожена ППО, как обычно, не уточнив подробностей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Читайте такжеВысоченный столб огня: под Донецком пылает газопровод
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023