В Донецке раздаются взрывы — что известно

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о взрывах 21 октября и выкладывают последствия “прилетов”.

По данным местных пабликов, якобы под обстрел попала оптовая база и район Мотеля.

На некоторых видео виднеется столб дыма, на других — кадры с горящим авто.

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Перед этим в России якобы зафиксировали воздушную цель над Ростовской областью.

Местные власти сообщили, что она была уничтожена ППО, как обычно, не уточнив подробностей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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