На Киевщине пьяный мужчина открыл стрельбу и угрожал гранатой: его задержали

В Переяславе на Киевщине пьяный мужчина открыл стрельбу из самодельного ружья.

Как рассказали в полиции, происшествие произошло на территории рыбацкой базы.

– Во время внезапно возникшего конфликта правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел из самодельного ружья в сторону автомобиля 37-летнего мужчины, чем повредил дверь со стороны водителя, – рассказали правоохранители.

Затем фигурант прикладом оружия разбил окна машины, выбросил ружье в реку и начал угрожать окружающим людям гранатой. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Полицейские задержали 50-летнего мужчину, выяснилось, что он ранее был судим. Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении по ч.4 ст .296 УКУ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на АЗС в Кропивницком нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранату, а затем пытался убежать. Его задержали патрульные полицейские.

Источник : Нацполиция

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