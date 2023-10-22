На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали
У Переяславі на Київщині п’яний чоловік відкрив стрільбу із саморобної рушниці.
Як розповіли в поліції, подія сталася на території рибацької бази.
– Під час раптово виниклого конфлікту правопорушник у стані алкогольного сп’яніння здійснив постріл з саморобної рушниці у бік автомобіля 37-річного чоловіка, чим пошкодив двері з боку водія, – розповіли правоохоронці.
Потім фігурант прикладом зброї розбив вікна автівки, викинув рушницю у річку та почав погрожувати навколишнім людям гранатою. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Поліцейські затримали 50-річного чоловіка, з’ясувалося, що він раніше був судимий. Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру за ч.4 ст .296 ККУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату, а потім намагався втекти. Його затримали патрульні поліцейські.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук