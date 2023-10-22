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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали

стрілянина
Фото: Нацполіція

У Переяславі на Київщині п’яний чоловік відкрив стрільбу із саморобної рушниці. 

Як розповіли в поліції, подія сталася на території рибацької бази. 

– Під час раптово виниклого конфлікту правопорушник у стані алкогольного сп’яніння здійснив постріл з саморобної рушниці у бік автомобіля 37-річного чоловіка, чим пошкодив двері з боку водія, – розповіли правоохоронці. 

Потім фігурант прикладом зброї розбив вікна автівки, викинув рушницю у річку та почав погрожувати навколишнім людям гранатою.  На щастя, обійшлося без постраждалих. 

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На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали
Фото: Поліція Київщини
На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали
Фото: Поліція Київщини
На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали
Фото: Поліція Київщини
На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали
На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали
На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали

Поліцейські затримали 50-річного чоловіка, з’ясувалося, що він раніше був судимий. Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру за ч.4 ст .296 ККУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату, а потім намагався втекти. Його затримали патрульні поліцейські.

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На Київщині п’яний чоловік відкрив стрілянину та погрожував гранатою: його затримали

Джерело: Нацполіція
Київщина, Поліція, Стрілянина
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