На АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату

Босий, у шортах та з оголеним торсом – голова Нацполіції Іван Вигівський показав відео, як у центрі Кропивницького на АЗС зайшов чоловік напідпитку і погрожував підірвати гранату.

Згодом з’ясувалося, що погрожував він лише на словах, проте на той момент загроза сприймалася як реальна, і лише завдяки точним діям патрульних поліцейських вдалося запобігти людським жертвам.

– Громадяни викликали поліцію через нетверезого чоловіка. Однак, коли він побачив патрульних, то сів у авто та почав тікати. Вони намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один із правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї – завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий, – повідомив Вигівський деталі.

Керівник поліції назвав це затримання яскравим прикладом того, чому для захисту громадян патрульні повинні мати з собою табельну зброю та без остраху її використовувати.

– І це питання не може бути дискусійним, – додав він.

Фото: скрін відео

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