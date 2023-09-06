Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату

У Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату

Босий, у шортах та з оголеним торсом – голова Нацполіції Іван Вигівський показав відео, як у центрі Кропивницького на АЗС зайшов чоловік напідпитку і погрожував підірвати гранату.

Згодом з’ясувалося, що погрожував він лише на словах, проте на той момент загроза сприймалася як реальна, і лише завдяки точним діям патрульних поліцейських вдалося запобігти людським жертвам.

– Громадяни викликали поліцію через нетверезого чоловіка. Однак, коли він побачив патрульних, то сів у авто та почав тікати. Вони намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один із правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї – завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий, – повідомив Вигівський деталі.

Керівник поліції назвав це затримання яскравим прикладом того, чому для захисту громадян патрульні повинні мати з собою табельну зброю та без остраху її використовувати.

– І це питання не може бути дискусійним, – додав він.

Читайте також
Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд відправив патрульного під домашній арешт
На АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату

Фото: скрін відео

Іван Вигівський, АЗС, граната, Кропивницький, Нацполіція, Стрілянина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич
згвалтування, насильство, дівчинка
Знову хибні виклики: уночі на вокзалах і в кількох медзакладах Києва шукали вибухівку
Нацполіція
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату
Є загиблі та поранені: на Хмельниччині п’яний водій спровокував жахливу ДТП
Видурила 85 тис. грн за побачення: ошуканий житель Львівщини заявив на заміжню жінку
інтернет-знайомства

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (06.09.2023)
На АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (06.09.2023)
На АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (06.09.2023)
На АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (06.09.2023)
На АЗС у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь