Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Ночью 25 октября в Славуте Хмельницкой области в результате взрывной волны во время сбития ударных беспилотников Shahed-136/131 пострадали 18 человек.
Обновлено в 13:35. Об этом ведущему ICTV Петру Демьянчуку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил городской глава Славуты Василий Сидор.
Двое из 18 пострадавших находятся в реанимации. Один из них – работник котельной.
– Сегодня трагический день для нас, потому что очень много повреждений.
Славута – мирный город, у нас нет воинских частей. Мы жили как большинство городов Украины – рассчитывали на какие-то локальные повреждения, но к тому, что натворили решисты этой ночью, мы не готовились, – отметил Василий Сидор.
- Что известно о сбитии дронов в Хмельницкой области
- Повреждения в Славуте и Нетешине
- Последствия для Хмельницкой АЭС
- Детали ночной атаки Хмельницкой области
- Что известно о работе ПВО ночью 25 октября
Что известно о сбитии дронов в Хмельницкой области
Обломки вражеских дронов падали в двух районах – Хмельницком и Шепетовском.
В Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли вреда при падении обломков.
В Шепетовском районе в результате сбития вражеских воздушных целей обломки упали на территории объекта критической инфраструктуры.
Повреждения в Славуте и Нетешине
Взрывной волной в Шепетовском районе повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.
В Славуте повреждено около 300 многоквартирных домов, частные дома, все 28 объектов образования, промышленные предприятия, админздание, магазин, автомобили.
Кроме того, добавляет министр внутренних дел Игорь Клименко, в Славуте и Нетешине взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.
На местах работают все службы.
В Славуте уже работают над восстановлением, а пострадавшим в больницах оказывают всю необходимую помощь, сообщил в видеообращении городской глава Василий Сидор.
Образовательные заведения в Славуте 25 октября не работают.
Тепло-, водо- и газоснабжение в Славуте обещают не прекращать.
Последствия для Хмельницкой АЭС
Ночью 25 октября под удар во время сбития дронов попала территория недалеко от Хмельницкой АЭС.
Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.
Из-за повреждений линий электропередачи обесточено 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области.
Детали ночной атаки Хмельницкой области
25 октября Хмельницкая область выдержала четвертую подряд ночную атаку.
Сирены в области сработали в 01:10. Тогда же в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.
Уже через полчаса, по данным Telegram-каналов, в Хмельницкой области начала работать противовоздушная оборона.
О взрывах в области сообщали ориентировочно в 03:22 и 03:57.
В 04:46 угроза региону прошла.
А уже в полшестого утра городской глава Славуты Хмельницкой области Василий Сидор сообщил о многих повреждениях на территории общины.
Что известно о работе ПВО ночью 25 октября
Ночью 25 октября противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
К сбитию дронов-камикадзе Shahed-136/131 была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
В конце концов противовоздушная оборона ликвидировала все 11 Шахедов, которые россияне выпустили из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Василий Сидор, Хмельницкая ОВА, Игорь Клименко, Минэнерго
Фото: МВД Украины
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