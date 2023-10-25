Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов

Ночью 25 октября в Славуте Хмельницкой области в результате взрывной волны во время сбития ударных беспилотников Shahed-136/131 пострадали 18 человек.

Обновлено в 13:35. Об этом ведущему ICTV Петру Демьянчуку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил городской глава Славуты Василий Сидор.

Двое из 18 пострадавших находятся в реанимации. Один из них – работник котельной.

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– Сегодня трагический день для нас, потому что очень много повреждений. Славута – мирный город, у нас нет воинских частей. Мы жили как большинство городов Украины – рассчитывали на какие-то локальные повреждения, но к тому, что натворили решисты этой ночью, мы не готовились, – отметил Василий Сидор.

Что известно о сбитии дронов в Хмельницкой области

Обломки вражеских дронов падали в двух районах – Хмельницком и Шепетовском.

В Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли вреда при падении обломков.

В Шепетовском районе в результате сбития вражеских воздушных целей обломки упали на территории объекта критической инфраструктуры.

Повреждения в Славуте и Нетешине

Взрывной волной в Шепетовском районе повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.

В Славуте повреждено около 300 многоквартирных домов, частные дома, все 28 объектов образования, промышленные предприятия, админздание, магазин, автомобили.

Кроме того, добавляет министр внутренних дел Игорь Клименко, в Славуте и Нетешине взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.

На местах работают все службы.

В Славуте уже работают над восстановлением, а пострадавшим в больницах оказывают всю необходимую помощь, сообщил в видеообращении городской глава Василий Сидор.

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Образовательные заведения в Славуте 25 октября не работают.

Тепло-, водо- и газоснабжение в Славуте обещают не прекращать.

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Последствия для Хмельницкой АЭС

Ночью 25 октября под удар во время сбития дронов попала территория недалеко от Хмельницкой АЭС.

Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Из-за повреждений линий электропередачи обесточено 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области.

Детали ночной атаки Хмельницкой области

25 октября Хмельницкая область выдержала четвертую подряд ночную атаку.

Сирены в области сработали в 01:10. Тогда же в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Уже через полчаса, по данным Telegram-каналов, в Хмельницкой области начала работать противовоздушная оборона.

О взрывах в области сообщали ориентировочно в 03:22 и 03:57.

В 04:46 угроза региону прошла.

А уже в полшестого утра городской глава Славуты Хмельницкой области Василий Сидор сообщил о многих повреждениях на территории общины.

Что известно о работе ПВО ночью 25 октября

Ночью 25 октября противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

К сбитию дронов-камикадзе Shahed-136/131 была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

В конце концов противовоздушная оборона ликвидировала все 11 Шахедов, которые россияне выпустили из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Василий Сидор, Хмельницкая ОВА, Игорь Клименко, Минэнерго

Фото: МВД Украины

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