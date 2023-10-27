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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вы больные люди: в Киеве таксист высадил женщин за просьбу разговаривать на украинском

Вы больные люди: в Киеве таксист высадил женщин за просьбу разговаривать на украинском
Фото: Pexels

В Киеве водитель такси компании Bolt отказался предоставлять услуги на государственном языке, назвав пассажирок “больными”.

После того как женщины спросили мужчину, почему он не желает говорить на украинском языке, он попросил их выйти из авто. Пассажирки записали разговор с водителем на видео и выложили в интернет.

— Вы больные люди, — сказал таксист женщинам.

На записи видно, как водитель автомобиля выносит вещи пассажирок на обочину и требует, чтобы они покинули такси.

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На инцидент отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он отметил, что водитель такси нарушил статью 30 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Кремень добавил, что таксисту “не удастся избежать наказания”.

— Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компанию сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности, — отметил он.

За нарушение закона о языке в сфере обслуживания предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400-5 100 грн).

В компании Bolt сообщили, что мужчину “навсегда отстранили от пользования сервисом”.

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— Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу, — отметили в компании на запрос общественного деятеля Андрея Смолия.

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