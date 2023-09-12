Угрожали и ударили по лицу: в Польше пассажиры из-за замечания напали на украинца

В Польше двое мужчин напали на таксиста из Украины из-за того, что он попросил поляков не распивать пиво в салоне автомобиля.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Это произошло в ночь на 9 сентября на улице Словацкого в Гданьске.

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В сети опубликовали видео конфликта, где можно проследить за ходом событий.

Известно, что двое мужчин в возрасте 40 и 43 лет заказали такси через приложение возле терминала аэропорта. За рулем автомобиля находился молодой украинец.

Осторожно, видео содержит словесную брань и насилие.

ATAK NA STUDENTA Z UKRAINY Nasz Ośrodek udziela pomocy ukraińskiemu studentowi, który został zaatakowany, pobity i znieważony. Jeździ na taksówce, żeby zarobić na studia i utrzymanie. Wspieraj nasze działania stawiamy takich rasistów przed sądem:https://t.co/ogZjzjGaaT pic.twitter.com/XNJS9vLTbu — Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) September 11, 2023

Все началось с того, что водитель сказал пассажиру, который сидел впереди, что в такси нельзя употреблять алкоголь. На что мужчина начал оскорблять водителя и высмеивать его происхождение.

— Мало того, что я, к**ва, содержу его, к**ва, и субсидирую его бизнес, так он еще и говорит, что я не могу выпить пива. Ну, ты, к**ва, не говори мне, потому что я поляк, что я должен делать в своей стране, — заявил один из нападавших.

Хотя водитель пытался сохранять спокойствие, пассажиры становились все более агрессивными. В какой-то момент мужчина, сидевший сзади, пригрозил, что “через минуту захватит эту машину”. Пассажир, который сидел спереди, начал угрожать водителю избиением.

Когда такси остановилось перед светофором один из мужчин ударил водителя в лицо. На что пострадавший достал перцовый баллончик и распылил его в направлении нападавшего. После этого он открыл дверь автомобиля и начал звать на помощь. Это напугало нападавших.

Полиция уже задержала обоих мужчин. Одного из них задержали в районе Прущ Гданьский, другого, который оказался жителем Малопольского воеводства, — в аэропорту Кракова.

Задержанные уже заслушали обвинения. 40-летний будет отвечать за высказывание уголовных угроз, нанесение телесных повреждений и оскорбление, а 43-летний — за высказывание уголовных угроз. Кроме того, прокурор применил к 40-летнему злоумышленнику меры пресечения в виде полицейского надзора и имущественного поручительства.

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