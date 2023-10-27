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Ви хворі люди: у Києві таксист висадив жінок за прохання розмовляти українською

Ви хворі люди: у Києві таксист висадив жінок за прохання розмовляти українською
Фото: Pexels

У Києві водій таксі компанії Bolt відмовився надавати послуги державною мовою, назвавши пасажирок “хворими”.

Після того як жінки запитали чоловіка, чому він не бажає говорити українською мовою, він попросив їх вийти з авто. Пасажирки записали розмову із водієм на відео та виклали в інтернет.

– Ви хворі люди, – сказав таксист жінкам.

На записі видно, як водій автівки виносить речі пасажирок на узбіччя й вимагає, щоб вони залишили таксі.

Зараз дивляться

На інцидент відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він зауважив, що водій таксі порушив статтю 30 закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Кремінь додав, що таксисту “не вдасться уникнути покарання”.

– Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності, – зазначив він.

За порушення закону про мову у сфері обслуговування передбачено адміністративне покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400-5 100 грн).

У компанії Bolt повідомили, що чоловіка “назавжди відсторонили від користування сервісом”.

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– Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їхнім офіційним запитом, – зазначили у компанії на запит громадського діяча Андрія Смолія.

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Таксі, Українська мова
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