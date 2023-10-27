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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киевской области педофил развращал брата и сестру: горе-мать отдавала детей за деньги

В Киевской области педофил развращал брата и сестру: горе-мать отдавала детей за деньги
Фото: Нацполиция

В Киевской области педофил систематически брал детей знакомой для сексуальной эксплуатации за деньги. Мужчина насиловал 13-летнюю девочку, а над 11-летним парнем совершал сексуальное насилие.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. В суд направили обвинительный акт. В течение двух лет гражданин развращал несовершеннолетних девочку и мальчика.

Подобные “услуги” мать детей, которая каждый раз добровольно передавала их извращенцу, оценивала в 100-200 грн.

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Мужчина фиксировал на фото и видео акты развращения, изнасилования и сексуального насилия против детей на мобильный телефон. Он хранил порноконтент с несовершеннолетними для удовлетворения собственных сексуальных потребностей.

Сейчас следователи направили в суд обвинительный акт против педофила из Киевской области. Матери детей грозит наказание до 15 лет тюремного заключения, а педофилу — пожизненное лишение свободы.

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Источник: Нацполиция
Изнасилование, Киевская область, Насильство, Национальная полиция, Нацполиция, сексуальне рабство
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Татьяна Доцяк
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