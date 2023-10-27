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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Київщині педофіл розбещував брата і сестру: горе-мати віддавала дітей за гроші

На Київщині педофіл розбещував брата і сестру: горе-мати віддавала дітей за гроші
Фото: Нацполіція

У Київській області педофіл систематично брав дітей знайомої для сексуальної експлуатації за гроші. Чоловік ґвалтував 13-річну дівчинку, а над 11-річним хлопцем здійснював сексуальне насильство.

Про це повідомляє Національна поліція України. До суду скерували обвинувальний акт. Протягом двох років громадянин розбещував неповнолітніх дівчинку та хлопчика.

Подібні “послуги” матір дітей, яка кожного разу добровільно передавала їх збоченцю, оцінювала в 100-200 грн.

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Чоловік фіксував на фото та відео акти розбещення, ґвалтування та сексуального насильства проти дітей на мобільний телефон. Він зберігав порноконтент із неповнолітніми для задоволення власних сексуальних потреб.

Наразі слідчі скерували до суду обвинувальний акт проти педофіла з Київщини. Матері дітей загрожує покарання до 15 років ув’язнення, а педофілу – довічне позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція
Зґвалтування, Київська область, Насильство, Національна поліція, Нацполіція, сексуальне рабство
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