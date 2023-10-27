Отомстил за отказ продать дочь: на Харьковщине оккупант почти до смерти избил мужчину

Во время оккупации Харьковщины оккупант почти до смерти избил мужчину за отказ продать свою дочь.

По данным следствия, в апреле 2022 года в селе Первомайское Купянского района подозреваемый вместе с другими российскими военными решил отомстить местному жителю.

— Месть была за то, что накануне оккупанты остановили мужчину вместе с женой и малолетней дочерью на блокпосту. Военнослужащие увидели ребенка и сказали, что девочка очень красивая и они готовы купить ее за 200 тыс. российских рублей. Отец ребенка отказался и начал конфликтовать с оккупантами. После ссоры они сказали семье ехать дальше. Подозреваемый сильно удивился, почему за такую сумму мужчина не хочет отдать дочь, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Впоследствии российские военнослужащие приехали в дом семьи и избили мужчину чуть ли не до смерти за его “неповиновение”. После этого подозреваемый вместе с другими оккупантами повели мужчину на расстрел, а жену заставили остаться дома, пригрозив убить и ее.

Сейчас смотрят

Отведя потерпевшего в местный дом культуры, они снова избили мужчину, сделали выстрел в воздух и отпустили его.

— Также подозреваемый искал табельное оружие. В августе прошлого года он приехал в с. Зорянское Купянского района и провел “обыск” у предпринимателя, невестка которого является украинской полицейской. Местные коллаборационисты “слили” подозреваемому информацию о том, что мужчина прячет оружие невестки у себя дома. Не найдя искомое, российский военный избил потерпевшего и уехал, — говорится в сообщении.

Он был идентифицирован при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры. Кроме того, захватчику сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Продолжаются мероприятия по установлению других российских военнослужащих, причастных к совершению указанных преступлений.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.