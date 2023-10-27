Помстився за відмову продати доньку: на Харківщині окупант майже до смерті побив чоловіка
Під час окупації Харківщини окупант майже до смерті побив чоловіка за відмову продати свою доньку.
За даними слідства, у квітні 2022 року у селі Первомайське Купʼянського району підозрюваний разом з іншими російськими військовими вирішив помститися місцевому жителю.
– Помста була за те, що напередодні окупанти зупинили чоловіка разом із дружиною та малолітньою донькою на блокпосту. Військовослужбовці побачили дитину та сказали, що дівчинка дуже красива і вони готові купити її за 200 тис. російських рублів. Батько дитини відмовився і почав конфліктувати з окупантами. Після сварки вони сказали родині їхати далі. Підозрюваний дуже здивувався, чому за таку суму чоловік не хоче віддати доньку, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Згодом російські військовослужбовці приїхали до будинку родини та побили чоловіка ледве не до смерті за його “непокору”. Після цього підозрюваний разом з іншими окупантами повели чоловіка на розстріл, а дружину змусили залишитися вдома, пригрозивши вбити і її.
Відвівши потерпілого до місцевого будинку культури, вони знову побили чоловіка, зробили постріл у повітря та відпустили його.
– Також підозрюваний вишукував табельну зброю. Торік у серпні він приїхав до с. Зорянське Куп’янського району та провів “обшук” у підприємця, невістка якого є українською поліцейською. Місцеві колаборанти “злили” підозрюваному інформацію про те, що чоловік переховує зброю невістки у себе вдома. Не знайшовши потрібне, російський військовий побив потерпілого та поїхав, – йдеться у повідомленні.
Його було ідентифіковано за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Крім того, загарбнику повідомлено про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Тривають заходи зі встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до вчинення зазначених злочинів.
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