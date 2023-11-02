Бежали в Румынию: на берегу Тисы поймали двух уклонистов с надувными “пончиками”

На Закарпатье поздним вечером 1 ноября пограничный наряд отделения Грушово Мукачевского отряда остановил четырех человек, которые быстро двигались в сторону границы с Румынией.

В 100 м от границы злоумышленников, двое из которых несли надувные круги, задержали.

Двое из них — местные подростки 15 и 16 лет, двое других — взрослые мужчины из Кировоградской и Сумской области.

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Несовершеннолетние парни рассказали, что за $100 согласились провести двух неизвестных мужчин к реке Тиса и указать направление движения на Румынию.

Сами же смельчаки, которые не понимали настоящих рисков для жизни, признались, что должны были заплатить организаторам ночного “вояжа” на надувных “пончиках” $5000 и $3500.

Личность организатора переправки через границу уже установлена. Всю информацию пограничники передали в полицию.

В ГПСУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин, которые пытались переплыть Тису.

Источник : Госпогранслужба

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