Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”

На березі Тиси зловили двох ухилянтів
Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті пізнього вечора 1 листопада прикордонний наряд відділення Грушово Мукачівського загону зупинив чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону з Румунією.

За 100 м від кордону зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали.

Двоє з них – місцеві підлітки 15 та 16 років, інші двоє – дорослі чоловіки з Кіровоградської та Сумської області.

Зараз дивляться

Неповнолітні хлопці розповіли, що за $100 погодилися провести двох невідомих чоловіків до річки Тиса та вказати напрямок руху на Румунію.

Самі ж відчайдухи, які не розуміли справжніх ризиків для життя, зізналися, що мали заплати організаторам нічного “вояжу” на надувних “пончиках” $5000 та $3500.

Особу організатора переправлення через кордон вже встановлено. Всю інформацію прикордонники предали до поліції.

В ДПСУ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагалися перепливти Тису.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Пливуть через річку, ховаються у полях: з початку вересня на Закарпатті зловили майже 250 ухилянтів
Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”

Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, Воєнний стан, Держприкордонслужба, Закарпаття, Кордони України, мобілізація, Річка, Румунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”
Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру
Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 03.11.2023
DeepStateMap
Нічна масована атака РФ на Хмельниччину: влучань та постраждалих немає
Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь