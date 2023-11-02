Тікали до Румунії: на березі Тиси зловили двох ухилянтів з надувними “пончиками”
На Закарпатті пізнього вечора 1 листопада прикордонний наряд відділення Грушово Мукачівського загону зупинив чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону з Румунією.
За 100 м від кордону зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали.
Двоє з них – місцеві підлітки 15 та 16 років, інші двоє – дорослі чоловіки з Кіровоградської та Сумської області.
Неповнолітні хлопці розповіли, що за $100 погодилися провести двох невідомих чоловіків до річки Тиса та вказати напрямок руху на Румунію.
Самі ж відчайдухи, які не розуміли справжніх ризиків для життя, зізналися, що мали заплати організаторам нічного “вояжу” на надувних “пончиках” $5000 та $3500.
Особу організатора переправлення через кордон вже встановлено. Всю інформацію прикордонники предали до поліції.
В ДПСУ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагалися перепливти Тису.
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