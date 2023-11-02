В Харькове прогремели взрывы – что известно
В Харькове прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что воздушную тревогу объявили в Харьковской области из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников.
По предварительной информации, сейчас в Харьковской области работают силы противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко