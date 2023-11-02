В Харькове прогремели взрывы – что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что воздушную тревогу объявили в Харьковской области из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников.

По предварительной информации, сейчас в Харьковской области работают силы противовоздушной обороны.

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