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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Харькове задержали нападавших на сына экс-мэра Шумилкина: сейчас они в СИЗО

В Харькове задержали нападавших на сына экс-мэра Шумилкина: сейчас они в СИЗО

Правоохранители Харькова раскрыли жестокое избиение мужчины на улице города 13 октября.

Об этом сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он рассказал, что действия нападавших квалифицированы по ч.2 ст.15, п.12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

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Им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей, без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

– Это результат очень кропотливой работы коллектива полицейских и прокуроров. Спасибо работникам Управления уголовного розыска и уголовного анализа, следственного управления, полка полиции особого назначения, КОРДа, ХРУП №3, которые принимали участие в раскрытии преступления, – отметил Тимошко.

По данным полиции, утром 13 октября по улице Бакулина в Харькове было совершено нападение на 38-летнего мужчину.

В Харькове задержали нападавших на сына экс-мэра Шумилкина: сейчас они в СИЗО

Фото: Нацполіція

Злоумышленниками оказались двое безработных мужчин 41 и 30 лет. Они нанесли более 10 ударов руками и ногами по телу потерпевшего.

Их действия были замечены свидетелями, однако злоумышленники успели скрыться с места преступления. Сейчас пострадавший находится на лечении.

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По данным источников Суспільного, потерпевший по делу — Алексей Шумилкин, предприниматель и сын бывшего городского головы Харькова Владимира Шумилкина.

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В Харькове задержали нападавших на сына экс-мэра Шумилкина: сейчас они в СИЗО

Нацполиция, Избиение, Полиция, Харьков
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