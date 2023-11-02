У Харкові затримали нападників на сина ексмера Шумілкіна: зараз вони у СІЗО

Правоохоронці Харкова розкрили жорстоке побиття чоловіка на вулиці міста 13 жовтня.

Про це повідомив начальник Головного управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він розповів, що дії нападників кваліфіковані за ч.2 ст.15, п.12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

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Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

– Це результат дуже кропіткої роботи колективу поліцейських і прокурорів. Дякую працівникам Управління карного розшуку та кримінального аналізу, слідчого управління, полку поліції особливого призначення, КОРДу, ХРУП №3, які брали участь у розкритті злочину, – зазначив Тимошко.

За даними поліції, вранці 13 жовтня по вулиці Бакуліна у Харкові був скоєний напад на 38-річного чоловіка.

Зловмисниками виявились двоє безробітних чоловіків 41 та 30 років. Вони завдали понад 10 ударів руками та ногами по тілу потерпілого.

Їхні дії були помічені свідками, проте зловмисники встигли втекти з місця злочину. Нині потерпілий перебуває на лікуванні.

За даними джерел Суспільного, потерпілий у справі – Олексій Шумілкін, підприємець та син колишнього міського голови Харкова Володимира Шумілкіна.

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