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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Харкові затримали нападників на сина ексмера Шумілкіна: зараз вони у СІЗО

У Харкові затримали нападників на сина ексмера Шумілкіна: зараз вони у СІЗО

Правоохоронці Харкова розкрили жорстоке побиття чоловіка на вулиці міста 13 жовтня.

Про це повідомив начальник Головного управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко

Він розповів, що дії нападників кваліфіковані за ч.2 ст.15, п.12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. 

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Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

– Це результат дуже кропіткої роботи колективу поліцейських і прокурорів. Дякую працівникам Управління карного розшуку та кримінального аналізу, слідчого управління, полку поліції особливого призначення, КОРДу, ХРУП №3, які брали участь у розкритті злочину, – зазначив Тимошко.

За даними поліції, вранці 13 жовтня по вулиці Бакуліна у Харкові був скоєний напад на 38-річного чоловіка.

У Харкові затримали нападників на сина ексмера Шумілкіна: зараз вони у СІЗО

Фото: Нацполіція

Зловмисниками виявились двоє безробітних чоловіків 41 та 30 років. Вони завдали понад 10 ударів руками та ногами по тілу потерпілого.

Їхні дії були помічені свідками, проте зловмисники встигли втекти з місця злочину. Нині потерпілий перебуває на лікуванні.

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За даними джерел Суспільного, потерпілий у справі – Олексій Шумілкін, підприємець та син колишнього міського голови Харкова Володимира Шумілкіна.

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Нацполіція, Побиття, Поліція, Харків
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