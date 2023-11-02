Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Миргороде и в Хмельницкой области: главные события ночи 31 октября
В Польше задержали украинцев, у которых на балконе обнаружили тело младенца
Срочно
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Евро резко подорожал, доллар подешевел: курс валют на 31 октября
Ночная атака дронов на Украину. Мэр Хмельницкого поблагодарил силы ПВО за защиту
Происшествия
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно

РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно
Фото: Факти ICTV

По Одесской области российские войска нанесли удар двумя ракетами Оникс из временно оккупированного Крыма.

По информации Сил обороны Юга Украины, выпущенные из берегового ракетного комплекса Бастион ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее в Одессе прогремели мощные взрывы перед объявлением сигнала воздушной тревоги. Вскоре был слышен еще один взрыв.

Сейчас смотрят

Об этом сообщила корреспондентка Фактов ICTV из Одессы. Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Одесской области есть угроза применения баллистического вооружения.

В Одесской ОВА жителей Белгород-Днестровского района призвали перейти в укрытие и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Одесса, Одесская область, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 03.11.2023
DeepStateMap
Ночная массированная атака РФ на Хмельницкую область: попаданий и пострадавших нет
РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно
Артиллерийские выстрелы почти сравнялись. Как новая артиллерия ВСУ меняет ход войны
артилерія ЗСУ
Ночью россияне направили на Львовщину 16 шахедов: все дроны уничтожены
РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно
Сбили 24 Shahed и ракету Х-59: Воздушные силы рассказали детали ночной атаки на Украину
Дрони Shahed

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Скандал вокруг переименования Воздухофлотского проспекта: киевляне против решения депутатов
РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно
Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке
РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно
В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь