РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами Оникс из Крыма: что известно

По Одесской области российские войска нанесли удар двумя ракетами Оникс из временно оккупированного Крыма.

По информации Сил обороны Юга Украины, выпущенные из берегового ракетного комплекса Бастион ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее в Одессе прогремели мощные взрывы перед объявлением сигнала воздушной тревоги. Вскоре был слышен еще один взрыв.

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Об этом сообщила корреспондентка Фактов ICTV из Одессы. Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Одесской области есть угроза применения баллистического вооружения.

В Одесской ОВА жителей Белгород-Днестровского района призвали перейти в укрытие и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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