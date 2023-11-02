РФ атакувала Одеську область двома ракетами Онікс з Криму: що відомо
По Одеській області російські війська завдали удару двома ракетами Онікс з тимчасово окупованого Криму.
За інформацією Сил оборони Півдня України, випущені з берегового ракетного комплексу Бастіон ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
Раніше в Одесі прогриміли потужні вибухи перед оголошенням сигналу повітряної тривоги. Невдовзі почувся ще один вибух.
Про це повідомила кореспондентка Фактів ICTV з Одеси. Повітряні сили ЗСУ попередили, що в Одеській області є загроза застосування балістичного озброєння.
В Одеській ОВА жителів Білгород-Дністровського району закликали перейти в укриття та перебувати там до відбою повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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