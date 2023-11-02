Вывозили за границу в каретах скорой помощи: СБУ разоблачила в Одесской области схему уклонения от мобилизации

В Одесской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную группировку, которая нелегально переправляла за границу уклонистов в каретах скорой помощи.

Такой трансфер доставлял клиентов к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов.

В так называемой зеленке уклонистов встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами.

Сейчас смотрят

– В результате комплексных мероприятий правоохранители остановили на международной трассе Одесса-Рени карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов. Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки, – сообщили в СБУ.

По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.

За деньги они помогали потенциальным призывникам избежать мобилизации и нелегально попасть за границу. Стоимость таких услуг составляла от $4,8 тыс. с одного клиента.

Деньги фигуранты получали на банковскую карточку своего сообщника из южного региона Украины.

Во время обысков по местам пребывания участников схемы изъято:

банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;

деньги, полученные противоправным путем.

Сейчас всем трем организаторам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, который был задействован в незаконной деятельности.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.