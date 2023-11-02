Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
На Одещині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон ухилянтів у каретах швидкої допомоги.
Такий трансфер доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів.
У так званій зеленці ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.
– У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі Одеса-Рені карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів. Водночас було затримано організаторів злочинного угруповання, – повідомили в СБУ.
За даними слідства, ними виявилися двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.
За гроші вони допомагали потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон. Вартість таких послуг становила від $4,8 тис. з одного клієнта.
Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.
Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:
- банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
- гроші, отримані протиправним шляхом.
Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.
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