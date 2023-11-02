Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації

Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Фото: СБУ

На Одещині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон ухилянтів у каретах швидкої допомоги. 

Такий трансфер доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. 

У так званій зеленці ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками. 

Зараз дивляться

– У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі Одеса-Рені карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів. Водночас було затримано організаторів злочинного угруповання, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, ними виявилися двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини. 

За гроші вони допомагали потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон. Вартість таких послуг становила від $4,8 тис. з одного клієнта.

Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України. 

Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації

Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено: 

  • банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності; 
  • гроші, отримані протиправним шляхом. 

Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.

Читайте також
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів

Джерело: СБУ
Війна в Україні, мобілізація, Одеська область, СБУ, швидка допомога
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна вперше вдарила по Криму ракетами ATACMS – The Economist
ракета ATACMS
Війська РФ намагалися наступати під Вугледаром, але ЗСУ їх зупинили – Зеленський
Володимир Зеленський
Ситуація за рік різко змінилася: скільки українців вважають правильною критику влади
Українці, прапор України
Виправдовували агресію та поширювали пропаганду. СБУ нейтралізувала секту АллатРа
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
У Конгресі США закликають Байдена надати Україні ATACMS більшої дальності
Конгрес США

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Обшуки у кабінеті мера Ужгорода | Посилення мобілізації в окупації | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
У столиці швидкісний ліміт | HMMWV вже у ЗСУ | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
ЗСУ знищили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка тепер в електричках | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь