Вивозили за кордон у каретах швидкої: СБУ викрила на Одещині схему ухилення від мобілізації

На Одещині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон ухилянтів у каретах швидкої допомоги.

Такий трансфер доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів.

У так званій зеленці ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.

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– У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі Одеса-Рені карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів. Водночас було затримано організаторів злочинного угруповання, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, ними виявилися двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.

За гроші вони допомагали потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон. Вартість таких послуг становила від $4,8 тис. з одного клієнта.

Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:

банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

гроші, отримані протиправним шляхом.

Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.

Джерело : СБУ

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