Пострадали три человека, которые были на улице: РФ обстреляла центр города Херсона

В Херсоне после обстрелов российских войск пострадали три человека, которые тогда находились на улице. Они имеют различные ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, после обеда оккупанты безжалостно обстреляли центральную часть Херсона.

По уточненной информации, у 72-летнего херсонца диагностировали ранения брюшной полости и бедра, у 62-летнего — травмирована нога и спина. Еще один 60-летний горожанин получил ранение голени.

Сейчас смотрят

В ОВА добавили, что пострадавших мужчин госпитализировали в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.