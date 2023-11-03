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Юлия Захарченко, редактор ленты

Пострадали три человека, которые были на улице: РФ обстреляла центр города Херсона

Пострадали три человека, которые были на улице: РФ обстреляла центр города Херсона

В Херсоне после обстрелов российских войск пострадали три человека, которые тогда находились на улице. Они имеют различные ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, после обеда оккупанты безжалостно обстреляли центральную часть Херсона.

Пострадали три человека, которые были на улице: РФ обстреляла центр города Херсона

Фото: Херсонская ОВА

По уточненной информации, у 72-летнего херсонца диагностировали ранения брюшной полости и бедра, у 62-летнего — травмирована нога и спина. Еще один 60-летний горожанин получил ранение голени.

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В ОВА добавили, что пострадавших мужчин госпитализировали в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

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