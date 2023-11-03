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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Постраждали троє людей, які були на вулиці: РФ обстріляла середмістя Херсону

Постраждали троє людей, які були на вулиці: РФ обстріляла середмістя Херсону

У Херсоні після обстрілів російських військ постраждали троє людей, які тоді перебували на вулиці. Вони мають різні поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, після обіду окупанти безжально обстріляли центральну частину Херсону.

Постраждали троє людей, які були на вулиці: РФ обстріляла середмістя Херсону

Фото: Херсонська ОВА

За уточненою інформацією, у72-річного херсонця діагностували поранення черевної порожнини та стегна, у 62-річного – травмована нога та спина. Ще один 60-річний містянин дістав поранення гомілки.

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В ОВА додали, що потерпілих чоловіків госпіталізували до лікарні. Наразі вони перебувають під доглядом медиків.

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