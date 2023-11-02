ВСУ продолжают контратаки на оккупированном левобережье Херсонской области — ISW

Украинские силы атаковали вблизи поселка Пойма (4 км от реки Днепр) и Песчановки (3 км от реки Днепр), а также продолжаются боевые действия вблизи Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона).

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные утверждают, что ВСУ удерживают позиции в Крынках и укрепляют свои позиции, а российские силы наносят по украинцам удары с воздуха и термобарической артиллерии ТОС-1А Солнцепек.

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Также утверждается, что Силы обороны Украины заминировали местность возле Крынок, чтобы усложнить продвижение российской пехоты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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