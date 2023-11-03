Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком
В Запорожской области произошла смертельная автокатастрофа с автомобилем BMW, который столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте аварии, еще один человек госпитализирован.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области. По информации полиции, 3 ноября 19-летний водитель BMW-318 двигался по дороге в село Спасовка Вольнянского района.
На перекрестке с автодорогой Запорожье — Донецк он не предоставил преимущество в движении водителю грузового автомобиля DAF с прицепом, который двигался в направлении областного центра. Транспортные средства столкнулись на трассе.
В результате автокатастрофы водитель BMW и две женщины 63 и 22 лет погибли на месте, еще один 22-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.
Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
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