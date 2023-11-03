Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Военный, которого жестоко избили и ограбили в Черноморске, умер в больнице
Дроны в Хмельницкой и Винницкой областях и удар по Харькову: главные события ночи 3 ноября
Алименты с военнослужащих: сумма выплат в 2023 году
Срочно
Российские БпЛА атаковали Хмельницкий район: раздались взрывы
Молния попала в байдарку: на Полтавщине во время тренировок утонул 16-летний подросток
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком

Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком
Фото: Нацполиция

В Запорожской области произошла смертельная автокатастрофа с автомобилем BMW, который столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте аварии, еще один человек госпитализирован.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области. По информации полиции, 3 ноября 19-летний водитель BMW-318 двигался по дороге в село Спасовка Вольнянского района.

На перекрестке с автодорогой Запорожье — Донецк он не предоставил преимущество в движении водителю грузового автомобиля DAF с прицепом, который двигался в направлении областного центра. Транспортные средства столкнулись на трассе.

Сейчас смотрят

В результате автокатастрофы водитель BMW и две женщины 63 и 22 лет погибли на месте, еще один 22-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

ДТП в Запорожской области — подробности ДТП происшествия 3 ноября 2023 возле Спасовки

Фото: Нацполиция

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Читайте также
ДТП в центре Киева: Toyota наехала на двух людей на остановке и перевернулась
ДТП у центрі Києва

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Нацполиция
BMW, аварії на дорогах, ДТП, Запорожская область, Национальная полиция, Нацполиция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ООН призывает собрать $435 млн для помощи Украине накануне зимы
ООН
Под Житомиром нардеп Николаенко на Mercedes насмерть сбил 18-летнюю девушку
Нардеп на Mercedes збив 18-річну дівчину
В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы — Федоров
вибух
В Харькове задержали нападавших на сына экс-мэра Шумилкина: сейчас они в СИЗО
Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком
Развращал шестиклассниц в туристическом кружке: в Харьковской области будут судить 83-летнего мужчину
Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком

Загрузка

Игры
Видео
Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке

Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.

Диана Линник
Очевидцы об атаке на Харьков | Зеленский поблагодарил ПВО | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком
Жертв после обстрела Новой почты стало больше | Блинкен в Израиле | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком
Реакция Зеленского на удары РФ | Забастовка польских перевозчиков | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком
ВСУ разбили штаб россиян на Арабатской стрелке | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь