Трое погибших, один травмированный: в Запорожской области BMW столкнулся с грузовиком

В Запорожской области произошла смертельная автокатастрофа с автомобилем BMW, который столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте аварии, еще один человек госпитализирован.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области. По информации полиции, 3 ноября 19-летний водитель BMW-318 двигался по дороге в село Спасовка Вольнянского района.

На перекрестке с автодорогой Запорожье — Донецк он не предоставил преимущество в движении водителю грузового автомобиля DAF с прицепом, который двигался в направлении областного центра. Транспортные средства столкнулись на трассе.

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В результате автокатастрофы водитель BMW и две женщины 63 и 22 лет погибли на месте, еще один 22-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Источник : Нацполиция

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