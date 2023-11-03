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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Троє загиблих, один травмований: у Запорізькій області BMW зіткнувся з вантажівкою

Троє загиблих, один травмований: у Запорізькій області BMW зіткнувся з вантажівкою
Фото: Нацполіція

У Запорізькій області сталася смертельна автокатастрофа з автомобілем BMW, який зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП водій легковика та двоє його пасажирів загинули на місці аварії, ще одна людина госпіталізована.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Запорізькій області. За інформацією поліції, 3 листопада 19-річний водій BMW-318 рухався дорогою до села Спасівка Вільнянського району.

На перехресті з автодорогою Запоріжжя – Донецьк він не надав перевагу в русі водію вантажного автомобіля DAF з причепом, який рухався в напрямку обласного центру. Транспортні засоби зіткнулися на трасі.

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Внаслідок автокатастрофи водій BMW і двоє жінок 63 та 22 років загинули на місці, ще один 22-річний пасажир з травмами доставлений до лікарні.

ДТП у Запорізькій області – подробиці ДТП події 3 листопада 2023 біля Спасівки

Фото: Нацполіція

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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Джерело: Нацполіція
BMW, аварії на дорогах, ДТП, Запорізька область, Національна поліція, Нацполіція
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