В Херсоне слышны взрывы: в городе частично исчезли свет и вода
Российские оккупанты бьют по городу Херсон — взрывы слышны уже более часа.
Об этом сообщают местные жители.
Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в Днепровском районе сейчас частично отсутствуют электричество и вода. Аварийное отключение связано с недавними обстрелами города.
Глава МВА отметил, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме. В многоквартирных домах вода иногда доходит до третьего этажа. Электроснабжение обещают вернуть в течение дня.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.Диана Линник