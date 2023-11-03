В Херсоне слышны взрывы: в городе частично исчезли свет и вода

Российские оккупанты бьют по городу Херсон — взрывы слышны уже более часа.

Об этом сообщают местные жители.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в Днепровском районе сейчас частично отсутствуют электричество и вода. Аварийное отключение связано с недавними обстрелами города.

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Глава МВА отметил, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме. В многоквартирных домах вода иногда доходит до третьего этажа. Электроснабжение обещают вернуть в течение дня.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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