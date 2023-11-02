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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Часть Херсона без света: из-за российского обстрела поврежден энергообъект

ремонт електромереж
Фото: УНИАН

В результате российского обстрела Херсона 2 ноября был поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

– Сейчас есть временные перебои с энергоснабжением у некоторых потребителей. Работы по устранению последствий аварии продолжаются, – отметил он.

Напомним, накануне вечером в результате вражеского обстрела Херсонской городской территориальной общины ранения получила 70-летняя женщина.

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По его словам председателя Херсонской МВА Романа Мрочко, женщина на момент удара находилась в доме. Она получила взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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электроэнергия, Обленерго, обстріл, Херсон
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