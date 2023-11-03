У Херсоні чути вибухи: у місті частково зникли світло і вода
Російські окупанти гатять по місту Херсон – вибухи чути вже понад годину.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив, що у Дніпровському районі наразі частково відсутні електрика та вода. Аварійне відключення пов’язане з нещодавніми обстрілами міста.
Очільник МВА наголосив, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. У багатоквартирних будинках вода подекуди доходить до третього поверху. Електропостачання обіцяють повернути протягом дня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.Діана Линник