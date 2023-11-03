У Херсоні чути вибухи: у місті частково зникли світло і вода

Російські окупанти гатять по місту Херсон – вибухи чути вже понад годину.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив, що у Дніпровському районі наразі частково відсутні електрика та вода. Аварійне відключення пов’язане з нещодавніми обстрілами міста.

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Очільник МВА наголосив, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. У багатоквартирних будинках вода подекуди доходить до третього поверху. Електропостачання обіцяють повернути протягом дня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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