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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні чути вибухи: у місті частково зникли світло і вода

вибух
Фото: Getty Images

Російські окупанти гатять по місту Херсон – вибухи чути вже понад годину.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив, що у Дніпровському районі наразі частково відсутні електрика та вода. Аварійне відключення пов’язане з нещодавніми обстрілами міста.

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Очільник МВА наголосив, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. У багатоквартирних будинках вода подекуди доходить до третього поверху. Електропостачання обіцяють повернути протягом дня.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Вибух, Херсон
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Діана Линник
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