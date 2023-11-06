Объявлено о подозрении нардепу Николаенко, сбившему насмерть 18-летнюю девушку
Народному депутату Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении ДТП в Житомирской области, в результате которого погибла 18-летняя девушка.
В ГБР напомнили, что утром 3 ноября на трассе Киев — Чоп вблизи села Березовка Житомирского района автомобиль Mercedes-Benz GLE, за рулем которого находился нардеп, наехал на пешехода.
– Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД двигался с превышением разрешенной скорости, – подчеркнули в бюро.
В подозрении говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего — это ч. 2 ст. 286 УКУ.
То есть народному избраннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
В суд также направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Загрузка
Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.Василий Сафьянюк