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Объявлено о подозрении нардепу Николаенко, сбившему насмерть 18-летнюю девушку

Нардепу Ніколаєнку оголошено підозру
Фото: ГБР

Народному депутату Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении ДТП в Житомирской области, в результате которого погибла 18-летняя девушка.

В ГБР напомнили, что утром 3 ноября на трассе Киев — Чоп вблизи села Березовка Житомирского района автомобиль Mercedes-Benz GLE, за рулем которого находился нардеп, наехал на пешехода.

– Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД двигался с превышением разрешенной скорости, – подчеркнули в бюро.

В подозрении говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего — это ч. 2 ст. 286 УКУ.

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То есть народному избраннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В суд также направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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Источник: ГБР
ГБР, ДТП, Житомирская область, Киев-Чоп, Народный депутат, Офис генпрокурора
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