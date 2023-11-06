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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Оголошено про підозру нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину

Нардепу Ніколаєнку оголошено підозру
Фото: ДБР

Народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні ДТП на Житомирщині, внаслідок якої загинула 18-річна дівчина.

У ДБР нагадали, що вранці  3 листопада на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка Житомирського району автомобіль Mercedes-Benz GLE, за кермом якого перебував нардеп, наїхав на пішохода.

– Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості, – наголосили в бюро.

У підозрі йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого — це ч. 2 ст. 286 ККУ.

Зараз дивляться

Тобто народному обранцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

До суду також скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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Джерело: ДБР
ДБР, ДТП, Житомирська область, Київ-Чоп, Народний депутат, Офіс генпрокурора
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