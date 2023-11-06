Оголошено про підозру нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину
Народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні ДТП на Житомирщині, внаслідок якої загинула 18-річна дівчина.
У ДБР нагадали, що вранці 3 листопада на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка Житомирського району автомобіль Mercedes-Benz GLE, за кермом якого перебував нардеп, наїхав на пішохода.
– Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР рухався із перевищенням дозволеної швидкості, – наголосили в бюро.
У підозрі йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого — це ч. 2 ст. 286 ККУ.
Тобто народному обранцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
До суду також скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
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