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В Виннице задержали банду рэкетиров, среди ее членов — депутат из запрещенной ОПЗЖ

У Вінниці затримали банду рекетирів
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ нейтрализовали в Виннице криминальную группировку, которая занималась рэкетом местных аграриев, требуя так называемую дань.

Среди задержанных — депутат Винницкого райсовета, который избирался от запрещенной партии ОПЗЖ, и двое его сообщников — работников Муниципальной стражи горсовета.

По данным следствия, руководил бандой рэкетиров местный криминальный авторитет.

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Ее члены выбивали из потерпевших несуществующие долги, а в случае отказа платить угрожали физической расправой и уничтожением частного и корпоративного имущества.

В частности, зафиксировано выбивание $9 тыс. такого “долга” с руководителя агрокомпании. Рэкетиры угрожали уничтожить сельхозтехнику предприятия.

Всех участников банды задержали по местам их пребывания в Виннице.

Во время обысков дома у депутата нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а у его сообщников — наличные и черновые записи о “должниках”.

Всем четырем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

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Трое из них, включая депутата, уже под стражей. Проверяется причастность банды к другим преступлениям на территории области.

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Источник: СБУ
Винницкая область, Вінниця, Злочинність, опзж, СБУ
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