У Вінниці затримали банду рекетирів, серед її членів – депутат із забороненої ОПЗЖ
Співробітники СБУ нейтралізували у Вінниці кримінальне угруповання, яке займалося рекетом місцевих аграріїв, вимагаючи так звану данину.
Серед затриманих – депутат Вінницької райради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників – працівників Муніципальної варти міськради.
За даними слідства, керував бандою рекетирів місцевий кримінальний авторитет.
Її члени вибивали з потерпілих фіктивні борги, а у разі відмови платити погрожували фізичною розправою та знищенням приватного і корпоративного майна.
Зокрема, зафіксовано вибивання $9 тис. такого “боргу” з керівника агрокомпанії. Рекетири погрожували знищити сільгосптехніку підприємства.
Усіх учасників банди затримали за місцями їхнього перебування у Вінниці.
Під час обшуків вдома у депутата знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси, а у його спільників – готівку та чорнові записи щодо “боржників”.
Усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.
Троє із них, включно з депутатом, уже під вартою. Перевіряється причетність банди до інших злочинів на території області.
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