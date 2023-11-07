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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Вінниці затримали банду рекетирів, серед її членів – депутат із забороненої ОПЗЖ

У Вінниці затримали банду рекетирів
Фото: СБУ

Співробітники СБУ нейтралізували у Вінниці кримінальне угруповання, яке займалося рекетом місцевих аграріїв, вимагаючи так звану данину.

Серед затриманих – депутат Вінницької райради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників – працівників Муніципальної варти міськради.

За даними слідства, керував бандою рекетирів місцевий кримінальний авторитет.

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Її члени вибивали з потерпілих фіктивні борги, а у разі відмови платити погрожували фізичною розправою та знищенням приватного і корпоративного майна.

Зокрема, зафіксовано вибивання $9 тис. такого “боргу” з керівника агрокомпанії. Рекетири погрожували знищити сільгосптехніку підприємства.

Усіх учасників банди затримали за місцями їхнього перебування у Вінниці.

Під час обшуків вдома у депутата знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси, а у його спільників – готівку та чорнові записи щодо “боржників”.

Усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

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Троє із них, включно з депутатом, уже під вартою. Перевіряється причетність банди до інших злочинів на території області.

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Джерело: СБУ
Вінницька область, Вінниця, Злочинність, опзж, СБУ
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