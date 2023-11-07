В Запорожье прогремел взрыв во время тревоги

В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Запорожской, а также Херсонской и Николаевской областей.

Сейчас смотрят

— Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие, — писали военные.

Перед этим военные наблюдали активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях с угрозой применения авиационного вооружения.

Ракетную опасность в Запорожской области также подтвердил Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА.

Вместе с тем, о взрывах не сообщали ни военные, ни представители местной власти.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.