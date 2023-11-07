В Запорожье прогремел взрыв во время тревоги
В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Запорожской, а также Херсонской и Николаевской областей.
— Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие, — писали военные.
Перед этим военные наблюдали активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях с угрозой применения авиационного вооружения.
Ракетную опасность в Запорожской области также подтвердил Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА.
Вместе с тем, о взрывах не сообщали ни военные, ни представители местной власти.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Загрузка
Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко