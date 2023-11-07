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Илья Нежигай, редактор ленты

В Запорожье прогремел взрыв во время тревоги

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Фото: Getty Images

В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Запорожской, а также Херсонской и Николаевской областей.

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— Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие, — писали военные.

Перед этим военные наблюдали активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях с угрозой применения авиационного вооружения.

Ракетную опасность в Запорожской области также подтвердил Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА.

Вместе с тем, о взрывах не сообщали ни военные, ни представители местной власти.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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