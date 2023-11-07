У Запоріжжі пролунав вибух під час тривоги
У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Запорізької, а також Херсонської та Миколаївської областей.
– Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття, – писали військові.
Перед цим військові спостерігали активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках із загрозою застосування авіаційного озброєння.
Ракетну небезпеку в Запорізькій області також підтвердив Юрій Малашко, очільник Запорізької ОВА.
Разом з тим, про вибухи не повідомляли ані військові, ані представники місцевої влади.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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