У Запоріжжі пролунав вибух під час тривоги

У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Запорізької, а також Херсонської та Миколаївської областей.

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– Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття, – писали військові.

Перед цим військові спостерігали активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках із загрозою застосування авіаційного озброєння.

Ракетну небезпеку в Запорізькій області також підтвердив Юрій Малашко, очільник Запорізької ОВА.

Разом з тим, про вибухи не повідомляли ані військові, ані представники місцевої влади.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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