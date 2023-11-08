Продавали за границу запчасти для МиГ-29: СБУ задержала трех предпринимателей

В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье контрразведка Службы безопасности задержала организатора нелегального трафика и двух его сообщников, которые продавали за границу компоненты к боевым самолетам МиГ-29.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, они пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие составляющие ранее были похищены из промышленного гиганта Мотор Сич.

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Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля.

– Кроме того, таким образом злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме свой-чужой системой ПВО, – рассказали в СБУ.

Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали с поличным одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье.

Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного авто.

По данным следствия, организатором схемы оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов изъято большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 УКУ (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.

Источник : СБУ

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