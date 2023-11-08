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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців

Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Фото: СБУ

У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки затримала організатора нелегального трафіку і двох його спільників, які продавали за кордон компоненти до бойових літаків МіГ-29.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, вони намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні складники раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

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Для переправлення продукції закордонним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

– Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі свій-чужий системою ППО, – розповіли в СБУ.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали на гарячому одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. 

Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатором схеми виявився комерсант з Харкова. Для пошуку закордонних клієнтів він розміщував рекламні оголошення про авіакомплектовання на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців
Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправлення за кордон.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародного передання товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, зокрема причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів.

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Джерело: СБУ
військовий літак, Мотор-Січ, Одеська область, СБУ, Харківська область
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