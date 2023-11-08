Продавали за кордон запчастини для МіГ-29: СБУ затримала трьох підприємців

У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі контррозвідка Служби безпеки затримала організатора нелегального трафіку і двох його спільників, які продавали за кордон компоненти до бойових літаків МіГ-29.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, вони намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні складники раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

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Для переправлення продукції закордонним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

– Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі свій-чужий системою ППО, – розповіли в СБУ.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали на гарячому одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я.

Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатором схеми виявився комерсант з Харкова. Для пошуку закордонних клієнтів він розміщував рекламні оголошення про авіакомплектовання на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправлення за кордон.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародного передання товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, зокрема причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів.

Джерело : СБУ

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