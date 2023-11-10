Из-за сильного тумана на Полтавщине столкнулись около 10 автомобилей — СМИ

В Полтавской области на трассе Киев — Харьков перед Решетиловкой утром 10 ноября произошло ДТП с участием около 10 автомобилей.

Вероятной причиной аварии стал сильный туман, предварительно — без пострадавших.

Местные СМИ обнародовали видео масштабного ДТП.

Сейчас смотрят

Полиция пока не обнародовала информацию об этой аварии, зато сообщает о другом ДТП из-за тумана.

Сегодня около 6:45 на автодороге Полтава — Александрия в селе Шевченки Мачуховской общины столкнулись автомобили Honda Accord и ВАЗ 21099. В результате столкновения водитель ВАЗ 1999 года рождения погиб на месте.

По данным Полтавского областного центра по гидрометеорологии, ночью и утром 10 ноября был густой туман, видимость 200-500 м.

Источник : Нацполиция

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.