Через сильний туман на Полтавщині зіткнулися близько 10 автівок – ЗМІ
У Полтавській області на трасі Київ – Харків перед Решетилівкою вранці 10 листопада стала ДТП за участі близько 10 автомобілів.
Ймовірною причиною аварії став сильний туман, попередньо – без постраждалих.
Місцеві ЗМІ оприлюднили відео масштабної ДТП.
Поліція поки не оприлюднила інформацію щодо цієї аварії, натомість повідомляє про інше ДТП через туман.
Сьогодні близько 6:45 на автодорозі Полтава – Олександрія у селі Шевченки Мачухівської громади зіткнулися автомобілі Honda Accord та ВАЗ 21099. Унаслідок зіткнення водій ВАЗ 1999 року народження загинув на місці.
За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вночі та вранці 10 листопада був густий туман, видимість 200-500 м.
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв