Через сильний туман на Полтавщині зіткнулися близько 10 автівок – ЗМІ

У Полтавській області на трасі Київ – Харків перед Решетилівкою вранці 10 листопада стала ДТП за участі близько 10 автомобілів.

Ймовірною причиною аварії став сильний туман, попередньо – без постраждалих.

Місцеві ЗМІ оприлюднили відео масштабної ДТП.

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Поліція поки не оприлюднила інформацію щодо цієї аварії, натомість повідомляє про інше ДТП через туман.

Сьогодні близько 6:45 на автодорозі Полтава – Олександрія у селі Шевченки Мачухівської громади зіткнулися автомобілі Honda Accord та ВАЗ 21099. Унаслідок зіткнення водій ВАЗ 1999 року народження загинув на місці.

За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вночі та вранці 10 листопада був густий туман, видимість 200-500 м.

Джерело : Нацполіція

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