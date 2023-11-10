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Валентина Летяк, редактор ленты

”Подарок” к празднику: в Мариуполе подорвали авто так называемого полицейского

вибух
Фото: Getty Images

На проспекте Металлургов во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль одного из “полицейских”.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он напомнил, что еще утром местные партизаны из Мариупольского сопротивления сообщили о “подарке” так называемым полицейским на День полиции в РФ.

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— Последний ли это сюрприз на сегодня — увидим. Наконец-то хорошие новости из города, — добавил Андрющенко.

На видео, которое он обнародовал, виден дым над местом подрыва и слышен вой сирен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Мариуполь, Російська агресія
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