”Подарок” к празднику: в Мариуполе подорвали авто так называемого полицейского

На проспекте Металлургов во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль одного из “полицейских”.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он напомнил, что еще утром местные партизаны из Мариупольского сопротивления сообщили о “подарке” так называемым полицейским на День полиции в РФ.

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— Последний ли это сюрприз на сегодня — увидим. Наконец-то хорошие новости из города, — добавил Андрющенко.

На видео, которое он обнародовал, виден дым над местом подрыва и слышен вой сирен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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