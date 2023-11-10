”Подарунок” до свята: у Маріуполі підірвали авто так званого поліцейського
На проспекті Металургів у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з “поліцейських”.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він нагадав, що ще зранку місцеві партизани із Маріупольского спротиву повідомили про “подарунок” так званим поліцейським на День поліції в РФ.
– Чи це останній сюрприз на сьогодні – побачимо. Нарешті добрі новини з міста, – додав Андрющенко.
На відео, яке він оприлюднив, видно дим над місцем підриву та чути виття сирен.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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