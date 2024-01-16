Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье: увеличилось количество погибших

В Закарпатской области количество погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета увеличилось до двух человек. Тогда один из депутатов взорвал гранату в кабинете.

Что известно о погибшем

По информации Офиса генерального прокурора Украины, от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении скончался еще один пострадавший — 47-летний депутат сельсовета. Он работал в Керецковской ОТО на должности начальника ЦПАУ.

На следующий день после теракта на сессии сельсовета, произошедшего 15 декабря 2023 года, была зафиксирована смерть одного из депутатов, которого госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

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Теракт на Закарпатье — что известно

Месяц назад, 15 декабря 2023 года, в Закарпатской области во время заседания сессии Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал гранаты прямо в кабинете. В тот день 26 депутатов и работников сельского совета госпитализировали в больницу.

Начато досудебное расследование по факту подрыва гранат депутатом Керецьківської сельского совета Хустского района. Назначено ряд экспертиз, которые еще продолжаются. Окончательную правовую квалификацию действий подрывника определят после их проведения.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщалось, что следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В то же время Служба безопасности Украины внесла сведения и намеревалась расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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