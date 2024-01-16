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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих

Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих
Фото: Офіс генпрокурора

У Закарпатській області кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради збільшилася до двох людей. Тоді один з депутатів підірвав гранату в кабінеті.

Що відомо про загиблого

За інформацією Офісу генерального прокурора України, від отриманих внаслідок вибуху травм у реанімаційному відділенні помер ще один постраждалий – 47-річний депутат сільради. Він працював у Керецьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу.

Наступного дня після теракту на сесії сільради, який відбувся 15 грудня 2023 року, було зафіксовано смерть одного з депутатів, якого госпіталізували до медичного закладу в тяжкому стані.

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Теракт на Закарпатті – що відомо

Місяць тому, 15 грудня 2023 року, в Закарпатській області під час засідання сесії Керецьківської сільської ради один із депутатів підірвав гранати прямо в кабінеті. У той день 26 депутатів і працівників сільської ради госпіталізували до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району. Призначено низку експертиз, які ще тривають. Остаточну правову кваліфікацію дій підривника визначать після їхнього проведення.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомлялося, що слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Водночас Служба безпеки України внесла відомості та мала наміри розслідувати подію за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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