В результате атаки дронов на Одессу есть пострадавшие, вспыхнули пожары — ОВА

Российские войска атаковали Одессу ударными дронами, в результате чего есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Информацию об атаке дронов подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака дронов на Одессу 17 января 2024

По информации ОВА, российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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По предварительным данным, есть пострадавшие среди гражданского населения. Пока неизвестно, какое количество раненых людей.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Одесской области направлялась группа вражеских ударных дронов из акватории Черного моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 693-е сутки.

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