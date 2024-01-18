Ночью уничтожено 22 из 33 Шахедов, еще несколько БпЛА не достигли целей – Воздушные силы

В ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину 33 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Противовоздушная оборона Украины 22 вражеских БпЛА уничтожила.

Сейчас смотрят

Обновлено в 07:19. Еще несколько дронов, добавляют в Воздушных силах ВСУ, не достигли своих целей.

Кроме того, отмечают в ВС, армия РФ ударила двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.

Детали дроновой атаки

Дроны в ночь на 18 января россияне запускали из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае, и Курской области РФ.

Основным направлением удара были Юг и Север Украины.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Кроме того, были привлечены средства радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ

Фото: КОС ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.