Ночью уничтожено 22 из 33 Шахедов, еще несколько БпЛА не достигли целей – Воздушные силы
В ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину 33 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Противовоздушная оборона Украины 22 вражеских БпЛА уничтожила.
Обновлено в 07:19. Еще несколько дронов, добавляют в Воздушных силах ВСУ, не достигли своих целей.
Кроме того, отмечают в ВС, армия РФ ударила двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.
Детали дроновой атаки
Дроны в ночь на 18 января россияне запускали из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае, и Курской области РФ.
Основным направлением удара были Юг и Север Украины.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Кроме того, были привлечены средства радиоэлектронной борьбы.
Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ
Фото: КОС ВСУ