Уночі знищено 22 із 33 Шахедів, ще кілька БпЛА не досягли цілей – Повітряні сили

Уночі проти 18 січня російські окупанти атакували Україну 33 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Протиповітряна оборона України 22 ворожих БпЛА знищила.

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Оновлено о 07:19. Ще кілька дронів, додають у Повітряних силах ЗСУ, не досягли своїх цілей.

Крім того, наголошують у ПС, армія РФ вгатила двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Деталі дронової атаки

Дрони вночі проти 18 січня росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї, та Курської області РФ.

Основним напрямком удару були Південь та Північ України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Крім того, було залучено засоби радіоелектронної боротьби.

Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ

Фото: КОС ЗСУ

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