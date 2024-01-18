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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уночі знищено 22 із 33 Шахедів, ще кілька БпЛА не досягли цілей – Повітряні сили

ППО, протиповітряна оборона

Уночі проти 18 січня російські окупанти атакували Україну 33 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Протиповітряна оборона України 22 ворожих БпЛА знищила.

Зараз дивляться

Оновлено о 07:19. Ще кілька дронів, додають у Повітряних силах ЗСУ, не досягли своїх цілей.

Крім того, наголошують у ПС, армія РФ вгатила двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Деталі дронової атаки

Дрони вночі проти 18 січня росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї, та Курської області РФ.

Основним напрямком удару були Південь та Північ України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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Крім того, було залучено засоби радіоелектронної боротьби.

Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ

Фото: КОС ЗСУ

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Уночі знищено 22 із 33 Шахедів, ще кілька БпЛА не досягли цілей – Повітряні сили

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