Взрывы в Харькове — третья атака за 23 января: 8 человек госпитализированы

РФ снова ударили ракетами по Харькову, сейчас полиция работает на месте попаданий.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Ракетный удар по Харькову 23 января 2024 года

23 января около 22:00 россияне в третий раз за сутки обстреляли Киевский район города. Предварительно, ударили ракетами С-300.

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В настоящее время известно о 8 пострадавших, среди которых 4-летний ребенок. Начался разбор завалов.

В результате ракетной атаки города повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, учебное заведение.

На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Проводится разбор завалов, следователи документируют последствия обстрела.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что было три попадания, обстрел осуществлялся предварительно ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

Напомним, что 23 января Харьков попал под обстрелы российской армии, в результате чего пострадали 62 человека. Поисковые работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 699-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Нацполиция

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