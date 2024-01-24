Третій удар по Харкову за 23 січня: кількість постраждалих зросла до дев’яти

До ранку зросла кількість постраждалих від третього протягом 23 січня удару по Харкову.

Оновлено 24 січня о 07:36. Наразі поранених – дев’ятеро, зокрема чотирирічна дитина.

Ракетний удар по Харкову 23 січня 2024 року

23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста.

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Влучання виявили також у Холодногірському районі.

Унаслідок атаки в місті пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа, спалахнула автівка.

На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Триває розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.

За даними керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, влучань було три.

Обстріл здійснювався, за попередніми даними, з території Бєлгородської області РФ.

Ранкові удари по Харкову 23 січня 2024

Нагадаємо, що вранці 23 січня Харків двічі потрапив під обстріл російської армії – о четвертій та сьомій ранку.

Постраждали 62 людини. Пошукові роботи тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, МВС України

Джерело : Нацполіція

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