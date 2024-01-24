Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Третій удар по Харкову за 23 січня: кількість постраждалих зросла до дев’яти
До ранку зросла кількість постраждалих від третього протягом 23 січня удару по Харкову.
Оновлено 24 січня о 07:36. Наразі поранених – дев’ятеро, зокрема чотирирічна дитина.
Ракетний удар по Харкову 23 січня 2024 року
23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста.
Влучання виявили також у Холодногірському районі.
Унаслідок атаки в місті пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа, спалахнула автівка.
На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.
Триває розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.
За даними керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, влучань було три.
Обстріл здійснювався, за попередніми даними, з території Бєлгородської області РФ.
Ранкові удари по Харкову 23 січня 2024
Нагадаємо, що вранці 23 січня Харків двічі потрапив під обстріл російської армії – о четвертій та сьомій ранку.
Постраждали 62 людини. Пошукові роботи тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Харківська обласна прокуратура, МВС України