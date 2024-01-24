Третий удар по Харькову за 23 января: количество пострадавших возросло до девяти

К утру возросло количество пострадавших от третьего в течение 23 января удара по Харькову.

Обновлено 24 января в 07:36. В данный момент раненых – девять, в том числе четырехлетний ребенок.

Ракетный удар по Харькову 23 января 2024

23 января около 22:00 россияне третий раз за сутки обстреляли Киевский район города.

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Попадание есть также в Холодногорском районе.

В результате атаки в городе повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение, вспыхнул автомобиль.

На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Продолжается разбор завалов, следователи документируют последствия обстрелов.

По данным руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, попаданий было три.

Обстрел проводился, по предварительным данным, с территории Белгородской области РФ.

Утренние удары по Харькову 23 января 2024

Напомним, что утром 23 января Харьков дважды попал под обстрел российской армии – в четыре и семь утра.

Пострадали 62 человека. Поисковые работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 699-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Нацполиция

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