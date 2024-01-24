Татьяна Забожко, редактор ленты
Третий удар по Харькову за 23 января: количество пострадавших возросло до девяти
К утру возросло количество пострадавших от третьего в течение 23 января удара по Харькову.
Обновлено 24 января в 07:36. В данный момент раненых – девять, в том числе четырехлетний ребенок.
Ракетный удар по Харькову 23 января 2024
23 января около 22:00 россияне третий раз за сутки обстреляли Киевский район города.
Попадание есть также в Холодногорском районе.
В результате атаки в городе повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение, вспыхнул автомобиль.
На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа.
Продолжается разбор завалов, следователи документируют последствия обстрелов.
По данным руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, попаданий было три.
Обстрел проводился, по предварительным данным, с территории Белгородской области РФ.
Утренние удары по Харькову 23 января 2024
Напомним, что утром 23 января Харьков дважды попал под обстрел российской армии – в четыре и семь утра.
Пострадали 62 человека. Поисковые работы продолжаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 699-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.