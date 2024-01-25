Ночью РФ атаковала Украину 14 дронами и пятью ракетами С-300 – Воздушные силы

В ночь на 25 января российские войска нанесли удар по Украине 14 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 и пятью зенитными корректируемыми ракетами С-300.

Об этом утром сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Дроновая атака

Вражеские дроны российские войска запускали из двух направлений – из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.

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Для отражения воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В конце концов силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов-камикадзе: 10 – в Одесской области и один – в Николаевской области.

Ракетная атака

Наносили в ночь на 25 января россияне и ракетные удары.

Известно, что четыре зенитных корректируемых ракеты С-300 россияне выпустили из Белгородской области в направлении Харькова.

Еще одной такой ракетой оккупанты атаковали из пока захваченной территории Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: КОС ВСУ

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