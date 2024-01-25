Ночью РФ атаковала Украину 14 дронами и пятью ракетами С-300 – Воздушные силы
В ночь на 25 января российские войска нанесли удар по Украине 14 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 и пятью зенитными корректируемыми ракетами С-300.
Об этом утром сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Дроновая атака
Вражеские дроны российские войска запускали из двух направлений – из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.
Для отражения воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В конце концов силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов-камикадзе: 10 – в Одесской области и один – в Николаевской области.
Ракетная атака
Наносили в ночь на 25 января россияне и ракетные удары.
Известно, что четыре зенитных корректируемых ракеты С-300 россияне выпустили из Белгородской области в направлении Харькова.
Еще одной такой ракетой оккупанты атаковали из пока захваченной территории Донецкой области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: КОС ВСУ